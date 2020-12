Milan-Lazio, Inzaghi: “Padroni per lunghi tratti. Calendario improponibile”

Milan-Lazio, le dichiarazioni di Inzaghi a ‘Sky Sport’

MILAN-LAZIO ULTIME NEWS – Simone Inzaghi, tecnico biancoceleste, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Milan-Lazio, gara della 14^ giornata di Serie A svoltasi a ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Inzaghi.

“Sconfitta difficile da digerire perché siamo stati padroni del campo per lunghi tratti. In queste partite non puoi commettere certi errori. Cambi? Tutti di natura fisica, è una sopravvivenza quella che stiamo avendo noi. Il calendario è improponibile. Ho salvato Immobile e Milinkovic da un infortunio. Il nostro 2020 merita un grande voto, con la vittoria in Supercoppa, il raggiungimento della Champions e un grande campionato”.

IL TABELLINO COMPLETO DEL MATCH DI ‘SAN SIRO’ >>>