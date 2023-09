Milan-Lazio, passione a San Siro: attesi 70 mila tifosi | PM NEWS

Milan-Lazio: saranno oltre 70mila i tifosi milanisti sugli spalti a sostenere la squadra. Come al solito il pubblico risponde presente

Sabato alle ore 18 il Milan scende in campo per affrontare la Lazio e il pubblico rossonero è pronto a mostrare ancora una volta tutta la sua passione. Secondo quanto ci risulta saranno oltre 70mila i tifosi milanisti sugli spalti a sostenere la squadra. I rossoneri arrivano all'incontro dopo la vittoria per 1-3 contro il Cagliari. LEGGI ANCHE: Cagliari-Milan, muro Tomori. Segnali da leader della difesa