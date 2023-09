Cagliari-Milan, muro Tomori: segnali da leader della difesa

Leader Tomori

C’è da sottolineare, si legge la prestazione di Fikayo Tomori. Il difensore inglese, dopo un avvio di stagione non al meglio, è tornato a prove di buon livello, come accaduto contro il Newcastle in Champions e poi sabato contro il Verona. Contro il Cagliari, Tomori è stato l'ombra di Luvumbo: duello ad alta velocità vinto da Fik. Il difensore rossonero non solo ha limitato il pericolo numero uno della squadra di Ranieri, ma anche segnato la rete del 1-2. Un gol che ha permresso al Milan di andare al riposo in vantaggio, ribaltando una situazione psicologica che dopo il gol del vantaggio del Cagliari rischiava di essere pesante per i rossoneri.