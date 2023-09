Milan, Ordine: “Dove avevate nascosto Adli? Okafor ha tanta cifra tecnica”

Ancora su Adli: "Fino all’infortunio di Krunic e alla decisione di provare proprio lui, Adli. Che a Cagliari ha superato la prova con voto molto positivo e che è rimasto in campo per quasi un’ora dando anche dimostrazione di riuscire a rammendare uno “sbrego” difensivo. Adli allora non è più mister X e può tornare utile alla patria rossonera anche se bisognerà ripassare da altri e più impegnativi test per riscuotere il credito completo da parte di critica e tifosi che ieri sera hanno cominciato a scoprirlo e ad apprezzarlo".

Ordine: "Okafor può rimpiazzare Giroud" — Su Okafor: "Anche Okafor non ha forse le caratteristiche del centravanti ma nell’occasione del gol denuncia la sua cifra tecnica: quel palleggio raffinato con la suola e il passaggio da un piede all’altro per “uccellare” il portiere è un segnale che può bastare la proprietà del tocco per riuscire a rimpiazzare Giroud". LEGGI ANCHE: Milan, bilancio in utile di 6 milioni. Non accadeva dal 2006

