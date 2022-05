Milan, l’appello ai tifosi: “Non andate a Verona sprovvisti di biglietto”

Il Milan, in vista della partita contro l'Hellas Verona, ha pubblicato una nota sul sito ufficiale indirizzata ai propri tifosi

Domenica sera, 8 maggio 2022, il Milan tornerà in campo per la 36ª giornata di Serie A e affronterà in trasferta l'Hellas Verona, con calcio d'inizio al Bentegodi per le 20.45. Un appuntamento importante in un finale di stagione emozionante.