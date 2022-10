Zenga: “Milan fantastico. Gabbia ha fatto una partita spettacolare”

Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24' al termine di Milan-Juventus 2-0 soffermandosi sulla vittoria dei rossoneri: “Il Milan è stato fantastico. Matteo Gabbia, ad esempio, ha fatto una partita spettacolare ed era tanto che non giocava. Quando succedono queste cose, la squadra non ne soffre e gioca pure bene vuol dire che l’intelaiatura e i principi di gioco ci sono”. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>