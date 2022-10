Pioli: “De Ketelaere? Dategli tempo. Guardate Tonali: è diventato un top”

Sulla gestione di Charles De Ketelaere: "Bisogna stare molto attenti quando parlano i miei ragazzi. Nell'intervista di Leao, questa settimana, diceva che all'inizio faceva fatica a gestire ed a reggere attenzioni, pressioni, aspettative. Ai ragazzi giovani non servono sermoni. Servono esempi di lealtà, altruismo, generosità. Bisogna dar loro il tempo di crescere. Charles ha qualità, ma per lui è cambiato tutto: allenatore, ambiente, modo di vivere e di stare in campo. Noi abbiamo avuto di recente esempi, come Sandro Tonali che era da rimandare a Brescia. Ora è un top. Non somiglia a Gattuso o Pirlo, è Tonali. Charles farà lo stesso percorso, non gli manca tanto. Trovare un gol, una giocata importante, potrebbe dargli più convinzione. Ma so che qualità ha il ragazzo, stasera è entrato molto bene".