Pioli: “De Ketelaere meglio al centro. Leao deve fare un ultimo step”

Sulla partita : "E' stata una partita con una grande intensità. Nei primi 20' abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo e quindi abbiamo concesso qualche ripartenza alla Juve. Le rincorse e i sacrifici fanno parte della partite. Leao deve fare l'ultimo step in fase di non possesso palla. Il rientro che ha fatto nella ripresa significa che era dentro la partita".

Su De Ketelaere a destra: "In questo momento di carenza di giocatori a desta Charles può farlo a destra, oggi è entrato bene. Però per me a destra non si esaltano le sue qualità. Diaz può farlo meglio l'esterno a destra, mentre De Ketelaere secondo me fa meglio dentro al campo".