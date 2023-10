Mirante: “Gol? Era parabile, ma non potevo chiedere a Krunic di spostarsi”

"Grande emozione tornare a giocare dopo tanto tempo, mi dispiace molto per la sconfitta, non lo meritavamo. Il nostro atteggiamento in 10 contri 11 è stato forte, mi ha fatto venire voglia di giocare altri 10 anni. Abbiamo giocato contro una squadra difensiva, non era facile e lo sapevamo, ma oggi siamo stati sfortunati. Il gol di Locatelli? Non è stato facile, era un tiro facile ma purtroppo non potevo chiedere a Rade di spostarsi, mi dispiace perchè era un tiro parabile". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>