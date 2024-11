In merito alla partita, invece, Ruben Loftus-Cheek ha spiegato come ci sia stata una tattica parecchio prudente, anche alla luce del fatto che la Juventus è una squadra molto difensiva. Il mediano ha ammesso come servisse qualcosa in più per segnare anche solo un gol che sarebbe valso la vittoria. Ecco, dunque, le sue parole.