Milan-Juventus, Fonseca ritrova Gabbia: lavora in gruppo

Buone notizie in casa Milan in vista della gara contro la Juventus in programma per sabato alle ore 18. Secondo riportato da TMW nella giornata di oggi Matteo Gabbia ha infatti svolto l'intero allenamento con il resto del gruppo. Il giocatore quindi è pienamente recuperato per la sfida di San Siro. Un'ottima notizia per Paulo Fonseca, visto che l'italiano è stato il migliore difensore dei rossoneri in stagioen.