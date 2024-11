Milan-Juventus, tornerà Gabbia al centro della difesa — Il giocatore aveva saltato la sfida contro i friulani, giocando, però, tre giorni dopo a 'San Siro' contro il Bruges in Champions League. Ma uscendo all'83' e alzando bandiera bianca. Da lì, lo stop: Gabbia ha perso tutte le partite successive del Diavolo, nonché la seconda convocazione con gli Azzurri del Commissario Tecnico Luciano Spalletti per gli impegni di novembre dell'Italia in Nations League.

Adesso, però, l'infortunio è superato. Fonseca valuterà al meglio le condizioni di Gabbia in vista di Milan-Juventus, ma confida di riaverlo subito titolare. È il centrale che ha dato più garanzie all'allenatore lusitano e, per lui, infatti, depongono in favore i numeri. Ha avuto un rendimento nettamente migliore rispetto agli altri centrali, Fikayo Tomori, Strahinja Pavlović e Malick Thiaw, ma non solo questo.

La coppia migliore? I numeri dicono Gabbia-Pavlović! — Nelle 4 partite di Serie A in cui Gabbia ha giocato titolare, il Milan ha vinto 3 volte (9 punti su 12) e viaggia alla media di 2,25 per gara. Un ritmo da Scudetto. Senza Gabbia, la media precipita a 1,29 (in 7 partite). Gabbia è il centrale rossonero con la media punti a partita più alta: dietro lui ci sono Thiaw a 1,6 (5 presenze da titolare), Pavlović a 1,57 (7) e Tomori a 1,33 (6). Per il difensore azzurro, anche la miglior media gol subiti a partita. Con Gabbia in campo, infatti, il Milan ha incassato 3 reti in 4 gare per una media di 0,75 gol a partita.

A seguire Pavlović con 0,85 (6 gol in 7 gare), Thiaw con 1,4 (7 in 5) e Tomori con 1,5 (9 in 6). I numeri dicono che la coppia migliore è quella formata da Gabbia e Pavlović, in campo insieme dal 1' soltanto in Milan-Venezia 4-0 del 14 settembre scorso a 'San Siro'. La stagione di Gabbia, ha commentato 'Tuttosport', è svoltata nel derby, con il gol-vittoria, dopo che Fonseca nelle prime partite non lo vedeva. In attesa di capire se diventerà capitano, presto rinnoverà il suo contratto con il Milan. LEGGI ANCHE: Milan, Maignan al rinnovo: ma nel calciomercato estivo può arrivare anche lui >>>