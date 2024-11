Milan-Juventus, Pedullà avverte Fonseca: “Sarebbe imperdonabile”

Manca sempre meno a una partita molto importante per il Diavolo. Milan-Juventus è in programma questo sabato. A San Siro Fonseca si gioca una fetta importantissima delle ambizioni scudetto dei rossoneri: la squadra è settima, con una partita in meno e a otto punti dal Napoli. Serve vincere contro i bianconeri per continuare a credere nel sogno. Alfredo Pedullà, noto giornalista, ne ha parlato nel suo lungo editoriale per Sportitalia. Ecco il parere sulla possibilità del Diavolo.