Milan-Juventus, la chiave della gara: la gestione della ripartenza | News

(fonte: acmilan.com) Si può presentare in vari modi, ogni volta ci sono differenze, ma rimane sempre e solo Milan-Juventus . Vale tre punti, o magari di più. Si scoprirà strada facendo. Siamo a metà ottobre, appena un quarto di Serie A, non è sufficiente per decidere obiettivi però è quanto basta per mandare un segnale forte. Nel Briefing , analizziamo nel dettaglio la nostra 9ª giornata in programma domenica 22 ottobre alle 20.45 a San Siro.

LA GESTIONE DELLA RIPARTENZA

Il primo aspetto è molto globale e poco tattico. Si lega al valore del big match, di quanto sia preziosa la posta in palio. Il Milan ha un doppio fattore positivo di cui approfittare in campo. La classifica, o meglio il momento di forma: quattro vittorie di fila in campionato e vetta solitaria. Lo stadio, perché San Siro sta dimostrando da tempo di valere punti in più; anche contro la Juve nel recente passato. I bianconeri si sono risollevati e hanno appena rifatto loro il Derby, ma sono a -4 e finora hanno palesato più difficoltà in termini di gioco e resa di squadra. Il vero dilemma, però, è la pausa per le Nazionali, che ha congelato la situazione e reso più imprevedibile l'avvicinamento. Il precedente stop ha fatto male al Diavolo, battuto dall'Inter alla ripresa nell'unico pesante scivolone commesso finora. Una ripartenza davvero delicata, inizio di un tour de force che si estenderà anche in Champions League. Gestire al meglio le energie puntando al bottino pieno sarà il conubbio perfetto. Giroud: "Obiettivo Scudetto. PSG-Milan non sarà decisiva" >>>