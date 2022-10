Allegri: “Preso un gol evitabilissimo e sbagliato molto tecnicamente”

Sulla partita: “Abbiamo preso un gol evitabilissimo su calcio d’angolo. Abbiamo sbagliato molto tecnicamente, quando giochi non puoi sbagliare così tanti passaggi. Su questo bisogna lavorare e migliorare. Il campionato fortunatamente è lungo e dobbiamo fare mea culpa per i punti persi contro le medio piccole. Abbiamo sbagliato in generale. Una squadra come la Juventus non deve farlo”.