Allegri: “C’è da dire ben poco. Abbiamo giocato all’indietro”

Nedved ha detto di aver visto fin qui una Juve in difficoltà fisica: "Credo ci sia stata anche una condizione psicologica, ora non è facile in questo momento, perché fai due risultati, poi ne sbagli uno, abbiamo perso tanti punti con le medio piccole. E' normale che quando giochi gli scontri diretti ci devi arrivare in una condizione psicologica buona. La squadra ha fatto anche un buon primo tempo, purtroppo poi siamo crollati. Ma già nel primo tempo, nel primo tiro che abbiamo preso su un errore tecnico, abbiamo concesso campo aperto a Leao. Nel secondo tempo uguale sul gol del 2-0 e poi è normale che crolli. Ma ci sono stati troppi errori tecnici. In questo momento bisogna solo rimanere sereni, rimboccarci le maniche e avere la forza di ripartire. Martedì intanto bisogna per forza andare a Maccabi con la forza mentale per andare a vincere la partita".