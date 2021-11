Milan-Inter, Zanetti: “Ci sono i presupposti per assistere ad un grande derby”

Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro ha parlato a 'DAZN' prima del derby Milan-Inter, valido per la 12^ giornata della Serie A 2021-2022

Sulla gente allo stadio: "Vedere tutta questa gente ci dà voglia di scendere in campo, però credo ci siano i pressupposti per assister ad un bel spettacolo".

Come viveva i derby: "Io credo che questa partita si prepara da sola, tutta la settimana a quello che ti trasmette il derby. Quello che dicevo ai miei compagni è che eravamo pronti sapendo di aver di fronte una grande squadra".

Se c'è tensione: "Impossibile no essere tesi in una partita così. In questa partita si vuole dare sempre il massimo, anche nei momenti di difficoltà bisogna stare uniti".