Milan-Inter: numeri e statistiche su Theo Hernández | Serie A News

Milan-Inter, sarà Theo Hernández l’uomo in più del Diavolo?

Theo Hernández, terzino rossonero, potrebbe essere un’arma vincente in Milan-Inter, il derby di Milano della 23^ giornata di Serie A. Dati, numeri e statistiche del numero 19 francese nel ‘Match Program‘ della partita odierna.

Con 5 gol e 6 assist (11) Theo Hernández ha già superato il numero di reti a cui ha preso parte nella scorsa stagione con il Milan (10, con 7 gol e 3 assist).

Theo Hernández, in 19 partite del campionato di Serie A, ha collezionato 4 gol e 4 assist. È in assoluto il terzino più prolifico del Milan negli ultimi dieci anni.

Un gol su rigore, contro la Stella Rossa, e 2 assist per Theo Hernández, finora, nell’edizione dell’Europa League 2020-2021.

Theo Hernández ha giocato per 2956 minuti in questa stagione tra campionato e coppe: è in assoluto uno dei calciatori più utilizzati da Stefano Pioli.

Sono già 29 le apparizioni stagionali di Theo Hernández: 19 in Serie A, 5 in Europa League, 3 nei preliminari di Europa League e 2 in Coppa Italia.