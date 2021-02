Probabile formazione Milan-Inter: Pioli ha scelto questi undici per il derby

Milan-Inter, la probabile formazione rossonera

Oggi, alle ore 15:00, è in programma il derby Milan-Inter, gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Tutti i quotidiani sportivi, in edicola questa mattina, si concentrano sulle probabili scelte di Stefano Pioli per la sfida di San Siro

In porta, come sempre, Gianluigi Donnarumma. In difesa Theo Hernandez, Alessio Romagnoli e Davide Calabria, che ha scontato la squalifica contro lo Spezia. Torna titolare Simon Kjaer, preservato nella gara contro la Stella Rossa.

A centrocampo la spunta Sandro Tonali, visto l’infortunio di Ismael Bennacer di giovedì scorso. Inamovibile ovviamente il presidente Franck Kessie. Sulla trequarti Hakan Calhanoglu giocherà dal primo minuto, così come Alexis Saelemaekers. Sulla sinistra Ante Rebic, con Rafael Leao che inizialmente partirà dalla panchina. In attacco Zlatan Ibrahimovic, pronto a trascinare la squadra rossonera.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Theo Hernandez, Romagnoli, Kjaer, Calabria; Tonali, Kessie; Rebic, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

