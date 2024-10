Media spettatori in Serie A, duello Milan-Inter in avvio di stagione

In vetta a questa speciale classifica ci sono Inter e Milan, che hanno raggiunto, rispettivamente, una media di 72.845 e di 71.233 spettatori nelle prime quattro partite casalinghe della stagione in corso. Chiude il podio la Roma (64.196), a seguire troviamo il Napoli (49.413), la Lazio (43.125) e la Juventus (40.745 in cinque gare).