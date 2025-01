Milan-Inter, il comunicato di AIMC: “Nel derby scatterà la tregua olimpica”

L’Associazione Italiana Milan Club (AIMC) ha annunciato una pausa nella protesta che ha caratterizzato le partite, in vista del derby contro l’Inter, in programma domenica alle 18. Come sottolineato nella nota ufficiale, gli striscioni saranno esposti regolarmente e il tifo non mancherà, garantendo il consueto supporto alla squadra. Una decisione presa in considerazione dell’importanza della partita e della tradizione che il derby milanese rappresenta. Ecco il comunicato ufficiale dell’AIMC.