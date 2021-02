Milan-Inter, Handanovic: “Questa è l’Inter più affamata” | Serie A News

Milan-Inter, le dichiarazioni di Handanovic nel post-partita

Samir Handanovic, portiere nerazzurro, ha parlato ai microfoni di ‘Inter TV‘ al termine di Milan-Inter, il derby di Milano della 23^ giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni.

“Il derby è sempre difficile da immaginare. Abbiamo avuto tutta la settimana per preparare questa partita. Sapevamo cosa dovevamo fare per vincere. Abbiamo messo in campo quello che abbiamo preparato. Non è che ti aspetti che non tirino in un derby. I primi 5-6 minuti sono entrati meglio in partita loro, hanno avuto alcune occasioni. Per fortuna e bravura siamo rimasti in vantaggio. Era un momento molto importante della partita”.

"Se questa è l'Inter più forte in cui ho giocato? Io dico che questa è l'Inter più affamata. La gente vede solo il gol. C'è il lavoro sporco anche quando indirizzano le palle dove dobbiamo attaccare. Anche quando tengono la palla i nostri attaccanti sono i primi difensori", ha concluso Handanovic.