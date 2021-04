Milan, Ibrahimovic punta il record di anzianità di Totti | Serie A News

Le ultime notizie sul Milan. Con il nuovo rinnovo di contratto, Ibrahimovic potrebbe diventare l'attaccante più anziano della Serie A

Zlatan Ibrahimovic, come ormai ben si sa, ha firmato il suo rinnovo di contratto con il Milan fino al 2022. Ancora affamato di gol e trionfi alla soglia dei 40 anni, Ibra potrebbe infrangere altri record. Stando a quanto riportato da 'Tuttomercatoweb', uno fra questi è quello che riguarda la sfida contro l'età. Infatti se lo svedese dovesse giocare l'ultima partita della prossima Serie A, ammesso che la data sia dal 24 maggio 2022 in poi, potrebbe diventare l'attaccante più anziano della massima competizione nazionale, superando il record che appartiene, al momento, a Francesco Totti. Riguardo alcuni record in casa rossonera, per superare Alessandro Costacurta il numero undici rossonero dovrebbe firmare un ulteriore rinnovo fino al 2023 che, in tutta onestà, oggi sembra molto improbabile. Se si allarga il discorso anche ai portieri, è inarrivabile il record che appartiene a Marco Ballotta. L'ex portiere della Lazio, infatti, ha giocato la sua ultima partita in Serie A alla 'tenera' età di 44 anni e 38 giorni. Intanto ecco l'intervista di Franck Kessie, centrocampista del Milan, a Sportweek.