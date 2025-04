Milan, Giménez torna al gol dopo oltre due mesi: la curiosità che non sai

Il 'Bebote' Giménez, con questo centro, è tornato al gol dopo oltre due mesi di astinenza . L'ultimo risaliva allo scorso 18 febbraio , in occasione di Milan-Feyenoord 1-1 , ritorno dei playoff di Champions League .

C'è, però, una statistica curiosa che riguarda la Serie A. Tutti i tre gol segnati in questo campionato da Giménez sono arrivati dal 75' di gioco in avanti. Empoli, Verona e, adesso, Venezia, punite dunque nell'ultimo quarto d'ora di gioco.