Milan-Genoa, Ibrahimovic: “Siamo d’accordo con Fonseca. Theo deve …”

"Speriamo di avere qualche nostro giocatore in questi eventi quest'anno. Vogliamo fare la storia. Il mister cercava una reazione, soprattutto dopo una partita così. Lo ha detto anche all'interno dello spogliatoio. Se fossi stato un giocatore avrei reagito. Ma noi siamo d'accordo con lui, come ho detto. Theo Hernandez? C'era la stessa situazione con Leao, da Theo ci si aspetta tanto anche da parte nostra. Il mister fa le sue scelte e chi gioca deve dare delle risposte. I giovani? Dipende da loro. Devono prendere la possibilità che il mister dà. Oggi è una grande occasione per Alex Jimenez e Liberali. Abbiamo fiducia nei nostri talenti. Quando entrano devono stare, non tornare indietro. Questi talenti si allenano ogni giorno con la prima squadra. La opportunità arriva e devono prenderla".