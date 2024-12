Milan-Genoa 0-0, il tabellino

Un primo tempo quello tra Milan-Genoa avaro di emozioni tolta la splendida maglia celebrativa per il 125° anniversario del club. Liberali e Jimenez tra i migliori della prima frazione di gioco che si chiude sullo 0-0. Brutto secondo tempo per i rossoneri che non creano molto in attacco e si fermano sulla traversa presa da Alvaro Morata. Finisce 0-0 tra i fischi copiosi di San Siro.