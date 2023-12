Milan-Frosinone, il match preview di ‘acmilan.com’ | Serie A News

"Abbiamo voglia di vincere, ne abbiamo bisogno", le parole di Mister Pioli alla vigilia. "Il Frosinone sta facendo molto bene e ha fiducia, Di Francesco sta facendo un ottimo lavoro. Dobbiamo fare punti, il campionato è lungo. Come sempre serviranno attenzione, determinazione e qualità: dimostriamo di essere ancora competitivi con una prestazione seria".

QUI FROSINONE — Protagonisti di un avvio più che convincente, gli uomini di Di Francesco vogliono continuare a stupire. I 18 punti conquistati fin qui, frutto di cinque vittorie e tre pari, rappresentano un ruolino di marcia invidiabile per la formazione ciociara, parsa in grande forma nelle ultime uscite come testimonia il più recente 2-1 in extremis ai danni del Genoa. Ma se il rendimento interno ha largamente superato le aspettative di inizio stagione, lontano da casa i gialloazzurri hanno incontrato qualche difficoltà. Quattro ko e due pareggi, 0-0 a Udine e 1-1 a Salerno, in sei turni di campionato - senza considerare l'exploit di Torino in Coppa Italia (1-2 in casa granata). Identità riconoscibile e approccio offensivo, il Frosinone ha cambiato spesso modulo e interpreti senza perdere coraggio e qualità. Dal 4-2-3-1 visto contro il Grifone al precedente 3-5-2 che ha sfidato l'Inter, infatti, Mister Di Francesco ha ruotato cinque uomini dal primo minuto. A San Siro saranno assenti Harroui, Lirola e Marchizza, mentre restano in dubbio anche Gelli e l'ex Brescianini. Nessuno squalificato.

"Il Milan è abituato ad avere doppi impegni, e poi giocheremo a San Siro, in un ambiente particolare nel quale loro si sentono nettamente più forti", le parole di Eusebio Di Francesco in conferenza stampa. "Dobbiamo essere bravi a concentrarci su noi stessi e giocare come sappiamo. Non penso che il Milan attraversi un momento disastroso, parlerei invece di un momento di difficoltà con tanti infortuni. Sono una squadra viva, che ha delle assenze come le abbiamo noi".

I NUMERI PRE-PARTITA —

I due precedenti di Serie A tra Milan e Frosinone giocati a San Siro si sono chiusi con un pareggio nel maggio 2016 (3-3) e con una vittoria rossonera nel maggio 2019 (2-0).

Nell'anno solare 2023, nessuna squadra ha perso meno partite casalinghe del Milan (tre) e solo il Bologna (12) nel periodo ha concesso meno reti in match interni rispetto ai rossoneri (14).

Milan (13.4%) e Frosinone (13%) sono due delle quattro formazioni con la più alta percentuale realizzativa nel campionato in corso – davanti a loro Roma (15%) e Inter (14%).

Nei dieci incontri in Serie A tra Stefano Pioli ed Eusebio Di Francesco, l'attuale tecnico del Milan è rimasto imbattuto in sei occasioni (cinque vittorie e un pareggio) – completano il quadro quattro successi dell'allenatore del Frosinone.

DOVE GUARDARE MILAN-FROSINONE — In Italia la gara verrà trasmessa da DAZN e Sky Sport. Per guardare Milan-Frosinone in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 19.45 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli. Dalle 20.40 appuntamento anche sul canale Twitch di AC Milan con la Live Reaction. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App e i social ufficiali.

QUI SERIE A — Matteo Marchetti è il direttore di gara designato per Milan-Frosinone. Per il fischietto di Ostia Lido, la prossima sarà la gara numero 27 nel massimo campionato italiano. Un solo precedente con entrambe le formazioni per l'arbitro classe 1989: un pari per i rossoneri - 1-1 casalingo contro l'Udinese nel febbraio 2022 - e un ko nel match esterno contro la Roma (2-0) di questa stagione per i ciociari. Ad accompagnarlo gli assistenti Vivenzi e Fontemurato, insieme al quarto ufficiale Fourneau. Paterna al VAR, assistito da Pairetto.

L'anticipo Monza-Juventus, terminato 1-2, ha dato il via alla 14ª giornata di Serie A. Tre gli incontri previsti per oggi, sabato 2 dicembre: Genoa-Empoli (15.00), Lazio-Cagliari (18.00) e Milan-Frosinone alle 20.45. Cinque i match domenicali: Lecce-Bologna (12.30), Fiorentina-Salernitana e Udinese-Hellas Verona alle 15.00, Sassuolo-Roma (18.00) e Napoli-Inter (20.45). Torino-Atalanta, posticipo di lunedì 4 dicembre, chiuderà il turno.

Questa la classifica attuale: Juventus* 33; Inter 32; Milan 26; Napoli 24; Roma e Bologna 21; Atalanta e Fiorentina 20; Monza* e Frosinone 18; Lazio 17; Torino 16; Lecce e Sassuolo 15; Genoa 14; Udinese 11; Cagliari ed Empoli 10; Hellas Verona 9; Salernitana 8. (* = una partita in più). LEGGI ANCHE: Milan, futuro arabo? Maldini pungola Scaroni. E la stoccata di Bennacer... >>>

