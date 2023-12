Milan-Frosinone, Di Francesco: “Speriamo di fare bene. Su Ibrahimovic…”

Sui tanti giovani in campo: "Ho cercato di mettere in campo la miglior formazione per questa partita. Ai ragazzi serve giocare partite importanti in stadi come San Siro".

Su Ibrahimovic (attaccante del Frosinone): "E' un ragazzo di ottime prospettive. A livello di caratteristiche non centra nulla con Zlatan. Facciamolo crescere e maturare". LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Frosinone in tv o diretta streaming >>>

