Milan-Frosinone, le chiavi della gara di ‘acmilan.com’ | Serie A News

CAVALCARE I MOMENTI — Il Milan ha due giocatori che stanno ritrovando fiducia e ritmo dopo i primi mesi di ambientamento. Parliamo di Luka Jović e Samuel Chukwueze: il primo ha lanciato buoni segnali nelle ultime due sfide, prima l'assist per Theo che ha fruttato il rigore vincente contro la Fiorentina, poi il palo colpito e un'altra occasione costruita contro il Borussia Dortmund. Il secondo ha finalmente trovato la via della rete in una delle notti più complicate, emergendo come uno dei migliori in campo nella sfida contro i tedeschi. Se la squadra fatica, loro stanno finalmente trovando gli spazi e le giocate che potrebbero aiutare i compagni a superare questa fase. Saranno ancora loro, insieme probabilmente a Pulisic, a guidare l'attacco contro il Frosinone, ed è lecito attendersi delle prove in linea con la crescita vista nelle ultime partite.

MENTALITÀ, EQUILIBRIO E CONSAPEVOLEZZA — Nella sfida di martedì il Milan ha ricevuto due colpi da knock-out. Al primo (errore di Giroud e immediato gol di Reus) ha saputo reagire con il pareggio di Chukwueze. Il secondo colpo, infortunio di Thiaw e immediato raddoppio di Bynoe-Gittens, ha invece colpito più nel profondo la squadra. Che ha cercato di rialzarsi perdendo però equilibrio ed esponendosi alle feroci ripartenze del BVB. Offensivamente il Frosinone, con le dovute proporzioni, sa far male quanto i tedeschi se ha a disposizione gli stessi spazi. Motivo per cui il Milan dovrà approcciare la sfida di sabato sera con la consapevolezza di essere ancora in piena corsa in campionato, senza la frenesia di trovare il gol immediato e con il bilanciamento necessario per non prestare il fianco alle ripartenze ospiti. LEGGI ANCHE: Le pagelle della nostra redazione di Lazio-Milan Primavera >>>

