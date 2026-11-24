Domenica pomeriggio, nella cornice di 'San Siro', il Milan guidato da Rúben Amorim ha liquidato il Frosinone di Massimiliano Alvini con un perentorio 5-1, risultato maturato nella 12^ giornata della Serie A 2026-2027. Il Diavolo ha sbloccato subito l'incontro al 4' grazie all'autogol di Gabriele Calvani — difensore che resta peraltro un obiettivo di mercato dei rossoneri — per poi trovare il raddoppio al 19' con Gonçalo Ramos. La prima frazione di gioco, tuttavia, è stata tutto sommato equilibrata sul piano del palleggio, con i ciociari bravi a rientrare in partita al 25' grazie alla rete firmata da Patrizio Masini.

La ripresa perfetta del Milan e la corsa Scudetto in classifica

Nella ripresa, però, non c'è stata storia: nel giro di appena venti minuti, dal 48' al 68', il Milan ha dilagato segnando altri tre gol con. I rossoneri sono stati letali nello sfruttare in contropiede le praterie in campo aperto lasciate dalla retroguardia ospite, chiudendo la contesa con largo anticipo e portando a casa tre punti più che meritati.

Una vittoria pesante, che consente al Diavolo di consolidare il quarto posto in classifica in campionato a quota 27 punti, restando pienamente agganciato al treno di testa: i rossoneri si trovano infatti a -2 dall'Inter terza, a -3 dalla Roma seconda e a -5 dalla Lazio capolista.

Milan-Frosinone, il giudizio di Alfredo Pedullà: "Una bella lezione di calcio"

Della netta affermazione ine della crescita esponenziale del Diavolo diha parlato — in un video di approfondimento pubblicato sul proprio canale ufficiale su 'YouTube' — il noto giornalista ed esperto di mercato. Nel commentare l'andamento della sfida di San Siro, Pedullà ha definito senza mezzi termini "una bella lezione di calcio" quella inferta dal Milan alla formazione laziale.

Secondo l'analisi del giornalista, la squadra allenata da Massimiliano Alvini merita per l'occasione "gli applausi e una ramanzina". Questo il suo pensiero espresso nel dettaglio: "Gli applausi perché se vai a San Siro e giochi alla pari con quella difesa che alla prima fiammata, alla prima ripartenza, al primo ribaltone becchi gol, è normale pensare che poi le partite possono prendere una piega diversa. Il Frosinone ne ha presi 5, ne avrebbe potuti prendere 8".

Pedullà esalta Amorim e i singoli: da Rabiot fino ad Alphadjo Cisse

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Nel corso del suo intervento, Alfredo Pedullà ha poi analizzato nel dettaglio le scelte tattiche e il rendimento dei singoli protagonisti rossoneri, sottolineando come la striscia positiva del Milan non sia affatto casuale ma frutto del lavoro quotidiano a Milanello."Alvini ha rimarcato il primo tempo che è stato buono, ma anche nel primo tempo i 2 gol che hai preso li hai presi con una difesa in contro tempo, sicuramente sguarnita, e per il Milan è stato un segnale da prendere e portare a casa", ha proseguito Pedullà, soffermandosi poi sui singoli. "Si è sbloccato Gonçalo Ramos prima di un lieve infortunio; per meresta conil calciatore che incide di più. Milan stellare, 5 vittorie consecutive. Eva considerato molto perché, se entra o parte dall'inizio, fa gol ed è una presenza costante e continua all'interno della squadra: quindi per il Milan la mano disul campionato si vede, bisogna riconoscerlo".