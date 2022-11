Milan-Fiorentina, grande entusiasmo: previsto il tutto esaurito | PM News

Per la sfida tra Milan e Fiorentina valida per la 15^ giornata di Serie A, è previsto il tutto esaurito a San Siro

Quella tra Milan e Fiorentina è l'ultima gara prevista prima della sosta Mondiale. Il clima è caldo e la partita molto importante. I rossoneri, infatti, dovranno vincere per tenere il passo di un Napoli sempre più in forma e forte. I tifosi non stanno nella pelle e infatti lo stadio sarà caldo e pronto.