Milan-Fiorentina, importanti occasioni per Tonali e Brahim Diaz

Milan-Fiorentina: grande occasione per Tonali e Brahim Diaz

MILAN FIORENTINA ULTIME NEWS – Da uomini Europa League ad elementi chiave in vista di Milan-Fiorentina: che occasione per Brahim Diaz e Sandro Tonali.

I due giocatori, arrivati in estate dal Real Madrid e dal Brescia, sono stati fin qui utilizzati col contagocce in campionato, mentre in abbondanza in Europa League. Oggi avranno un’importante chance contro la Fiorentina viste le assenze nei rispettivi reparti. Tonali sostituirà Bennacer, non al meglio a causa di alcuni problemi all’adduttore, mentre Brahim Diaz sostituirà l’infortunato Leao sull’esterno mancino. Recuperato Saelemaekers che prenderà il posto sulla destra.

