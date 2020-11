Milan-Fiorentina, Passerini: “Ibrahimovic? Per altri 12-14 giorni non ci sarà”

Milan, le ultime sulle condizioni di Ibrahimovic

MILAN FIORENTINA ULTIME NEWS – Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, all’interno di un articolo pubblicato questa mattina sulle pagine del quotidiano di via Solferino.

L’attaccante svedese nei giorni scorsi aveva trasmesso ottimismo ai tifosi rossoneri, dichiarando come l’entità dell’infortunio non fosse grave e che lo avrebbe tenuto fuori per una, massimo due settimane. Secondo il giornalista del CorSera, Zlatan ne avrà ancora per “12-14 giorni”. Se questi tempi fossero confermati, allora Ibra salterebbe non solo la sfida col Celtic, ma anche quella contro la Sampdoria in programma al Ferraris la prossima settimana.

