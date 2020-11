Milan-Fiorentina, Bennacer out per infortunio: le ultime / Serie A News

Milan-Fiorentina, out Bennacer

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Peppe Di Stefano, giornalista di 'Sky Sport' vicino al Milan, ha fornito un importante aggiornamento sulla probabile formazione rossonera. Non ci sarà Ismael Bennacer causa infortunio. Le parole: "Formazione probabile con qualche novità. Ibrahimovic non c'è mentre Leao ha fatto una visita di controllo e potrebbe rientrare settimana prossima. Bennacer ha avuto un problema muscolare all'aduttore e al suo posto, dopo l'ottima gara con il Lille, ci dovrebbe essere Tonali. Castillejo ha ancora accusato qualche fastidio al ginocchio ma dovrebbe essere tra i convocati. Saelemaekers recupera e partirà dal primo minuto. Al suo fianco, sulla trequarti, Calhanoglu e Brahim. Oggi Bennacer non si è allenato e qualora non ce la facesse domani, Tonali prenderà il suo posto".