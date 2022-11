Milan-Fiorentina, Giroud: “Al Mondiale anche grazie al Milan”

Come stai? “Abbiamo lavorato bene questa mattina, ovviamente contro la Cremonese è arrivato un risultato che non volevamo, ma ora abbiamo l’opportunità di vincere questa partita in casa prima della sosta”.

Giocare in casa davanti ai tifosi è un fattore in più? “Sì certo. Tutte le partite possiamo contare su un incredibile Curva sud e anche tutto lo stadio, insieme loro ci danno forza. Spero che alla fine della partita possiamo festeggiare tutti insieme”.

Sulla convocazione per il Mondiale: "Per me era un obiettivo giocare un terzo Mondiale, vogliamo difendere il nostro trofeo. Sono molto orgoglioso, grazie anche alle mie partite con il Milan e grazie al Milan sono qua oggi. Ma sono concentrato solo sulla partita di oggi".