Milan-Fiorentina 2-1, Vranckx MVP della partita | Serie A News

Aster Vranckx , centrocampista rossonero classe 2002 , votato migliore in campo ( MVP ) di Milan-Fiorentina 2-1 dai tifosi del Diavolo. Ecco, dunque, le motivazioni del riconoscimento al belga ex Wolfsburg nel comunicato ufficiale diramato da 'acmilan.com'.

"Capita raramente di riuscire a essere decisivi con solo 19 minuti a disposizione. Ad Aster Vranckx è bastato poco più di un quarto d'ora per incidere su Milan-Fiorentina tanto da essere scelto, dai tifosi rossoneri su AC Milan Official App, come migliore in campo dell'ultima sfida del 2022.