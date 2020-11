Milan-Fiorentina: 100^ gara in Serie A per Davide Calabria

Milan-Fiorentina, Calabria a quota 100

MILAN FIORENTINA ULTIME NEWS – Contro la Fiorentina quest’oggi alle ore 15.00 a San Siro, Davide Calabria taglierà il traguardo delle 100 partite in Serie A. Sono passati più di 5 anni da quel 30 maggio 2015, quando, nel match di Bergamo contro l’Atalanta vinto 3-1, Filippo Inzaghi fece debuttare sulla corsia di destra un ragazzino di belle speranze.

Da quei primi 6 minuti in cui si confrontò per la prima volta coi “grandi”, Calabria è maturato moltissimo, migliorando molto specialmente in fase difensiva. Oggi per lui un grande traguardo raggiunto, 100 presenze tutte realizzate con la maglia del cuore: quella del Milan.

