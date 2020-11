Milan-Fiorentina, Musacchio ancora non disponibile | Serie A News

Milan-Fiorentina, Musacchio ancora non disponibile

MILAN FIORENTINA ULTIME NEWS – Mateo Musacchio, difensore di 30 anni argentino, non è ancora disponibile e pronto fisicamente per essere convocato da mister Stefano Pioli (qui la lista completa). Il centrale del Milan, infatti, è assente dallo scorso giugno per un’operazione alla caviglia e non mette piede in campo dalla trasferta di Firenze dello scorso campionato (22 febbraio 2020, 1-1 ndr). Musacchio è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e difficilmente il club rossonero proporrà un prolungamento. Non convocato nemmeno Castillejo: ecco il motivo>>>>

