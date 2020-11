Milan-Fiorentina, non convocato Castillejo: il motivo | PM News

Milan-Fiorentina, out Castillejo: il motivo

MILAN FIORENTINA ULTIME NEWS – In vista del match odierno contro la Fiorentina, non rientra nella lista dei convocati, oltre a Ismael Bennacer, anche Samu Castillejo. Per l’algerino è noto ormai dai ieri un problema relativo agli adduttori, mentre per lo spagnolo la non convocazione è causata da una infiammazione al ginocchio sinistro. Verrà valutato nei prossimo giorni.

