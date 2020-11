Milan-Fiorentina, i convocati rossoneri: la decisione su Bennacer

Milan-Fiorentina, i convocati rossoneri

MILAN FIORENTINA ULTIME NEWS – In vista del match odierno di San Siro contro la Fiorentina, ecco la lista dei convocati di mister Stefano Pioli, ancora assente a causa della positività al Covid-19. Non recupera Ismael Bennacer che sarà assente per problemi agli adduttori. Assente anche Castillejo.

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Çalhanoğlu, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Maldini, Rebić.

