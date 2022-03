Milan-Empoli 1-0, la sblocca Pierre Kalulu! | Serie A News

E' di Kalulu il gol del vantaggio del Milan! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, il difensore francese ha insaccato la sfera in rete

GOL DEL MILAN! Sblocca la partita Pierre Kalulu. Punizione per il Milan, con Giroud che batte il calcio piazzato. Tiro ribattuto dalla barriera e, dal limite dell'area di rigore, il difensore francese piazza con un preciso rasoterra alla sinistra di Vicario il pallone in rete. Momento d'oro per Kalulu che alle ottime prestazioni, adesso, aggiunge anche un gol molto pesante. Milan in vantaggio al 19esimo minuto del primo tempo. Continua a seguire con noi il live testuale di Milan-Empoli