Milan, dopo la vittoria in Coppa Italia si concentra sull’Empoli: tre punti cruciali

Dopo la convincente vittoria contro la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia, il Milan è pronto a concentrarsi sul prossimo impegno di campionato, previsto per sabato alle 18 contro l’Empoli allo stadio Castellani. Una partita fondamentale per i rossoneri, che cercano tre punti cruciali per mantenere vive le speranze di lottare nelle zone alte della classifica. Con il margine d’errore in Serie A ormai ridotto al minimo, ogni punto diventa essenziale per non perdere terreno dalle dirette concorrenti.