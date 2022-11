Milan, la decisione del Giudice Sportivo: Theo e Giroud squalificati per un turno

Il Giudice Sportivo, attraverso il sito della Lega Serie A, ha comunicato le decisioni prese dopo le partite disputate ieri. Per quanto riguarda il Milan, Olivier Giroud e Theo Hernandez saranno squalificati per un solo turno. L'attaccante francese, infatti, è stato espulso per somma di ammonizioni, mentre il terzino era diffidato e ha ricevuto il quinto cartellino giallo. Entra in diffida, invece, Sandro Tonali, mentre Junior Messias è stato multato di duemila euro 'per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria'. Calciomercato Milan, Adli potrebbe partire in prestito a gennaio.