Calciomercato Milan – Adli potrebbe partire in prestito a gennaio | News

Arrivato a Milano con grandi aspettative, Yacine Adli non sta trovando grandissimo spazio nelle rotazioni di Stefano Pioli. Il centrocampista francese, dopo un ottimo pre campionato, probabilmente si aspettava più minutaggio in questi primi mesi di Serie A. Fin qui un paio di spezzoni di gara per l'ex Bordeaux, il quale ha giocato una sola volta dal primo minuto contro il Verona. Considerato il poco minutaggio, è possibile che Adli possa partire in prestito a gennaio.