Tonali, un piccolo tifoso gli chiede la maglia: il gesto di Sandro (FOTO)

Un primo tempo in panchina per scelta tecnica, un secondo tempo da leone vero. Sandro Tonali è entrato e ha impresso un segno importante in Milan-Spezia, partita valida per la 13^ giornata di Serie A. Il numero 8 rossonero, dopo il pareggio di Daniel Maldini, aveva scaraventato in porta un tiro violentissimo, poi annullato dal Var per il fallo di Fikayo Tomori su Mbala Nzola ad inizio azione. Nel finale, poi, l'assist al bacio per il gol decisivo di Olivier Giroud che ha fatto partire la festa.