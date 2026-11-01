Il derby vinto contro l'Inter ha restituito al Milan entusiasmo e fiducia, ma soprattutto ha mostrato quanto possa essere importante la compattezza della squadra. Un concetto ribadito anche da Koni De Winter, intervenuto ai microfoni di TeleLombardia in zona mista dopo il successo rossonero per 3-1.

Il difensore belga ha sottolineato innanzitutto la soddisfazione per una vittoria arrivata in una partita particolarmente sentita: "Oggi abbiamo giocato da gruppo, sono veramente contento che abbiamo vinto questa partita. Avevamo questa consapevolezza che potevamo vincere e lo abbiamo fatto".

Parole che raccontano la convinzione con cui la squadra di Amorim ha affrontato la stracittadina. Nonostante le difficoltà delle settimane precedenti, il Milan è riuscito a ritrovare compattezza e intensità, offrendo una risposta importante sul campo.

La concentrazione fa la differenza

Nel corso dell'intervista, De Winter è stato interrogato anche sulla scelta dell'Inter di presentarsi con un reparto offensivo meno numeroso rispetto alle abitudini. Il belga, però, ha preferito concentrarsi sulla prestazione della propria squadra, evidenziando l'importanza dell'atteggiamento collettivo.

"Quando vogliamo e siamo tutti concentrati possiamo veramente fare bene: penso che si senta anche nel gruppo", ha spiegato il difensore.

Un passaggio significativo, soprattutto considerando il momento attraversato dal Milan prima del derby. La sconfitta contro il Bologna aveva lasciato interrogativi e malumori, ma contro l'Inter la squadra ha mostrato un volto differente, riuscendo a limitare gli avversari e a colpire nei momenti decisivi.

Le emozioni di Cardinale e San Siro

De Winter ha commentato anche la reazione di Gerry Cardinale, visibilmente emozionato dopo il successo rossonero. Il proprietario del Milan aveva definito i giocatori un gruppo di vincenti, lasciandosi andare alle lacrime al termine della partita.

Il difensore ha riconosciuto il valore emotivo di una serata del genere: "Bello, queste partite si sentono. Anche lo stadio, si sente l'emozione sul campo".

La cornice di San Siro ha quindi contribuito a rendere ancora più speciale una vittoria importante per la squadra e per tutto l'ambiente rossonero.

"Dobbiamo confermarlo in ogni partita": il messaggio per il futuro

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Il passaggio più importante dell'intervista riguarda però la continuità. Alla domanda su cosa serva al Milan per trovare maggiore equilibrio, De Winter ha indicato una strada precisa: "Dobbiamo cercare ogni partita di essere uniti, di fare le cose per bene. Se lo facciamo siamo davvero forti ma lo devi confermare in ogni partita".È questo il messaggio che il difensore belga vuole trasmettere dopo il derby. La vittoria contro l'Inter dimostra il potenziale della squadra di Amorim, ma non può rimanere un episodio isolato. Il Milan deve riuscire a riproporre lo stesso atteggiamento anche negli appuntamenti successivi, indipendentemente dall'avversario e dal peso della partita.

Il Derby può rappresentare un punto di svolta, ma soltanto il rendimento delle prossime settimane dirà se i rossoneri avranno davvero trovato quella continuità che è mancata in alcuni momenti della stagione.