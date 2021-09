Milan, Daniel Maldini in gol: ecco gli anni di distanza da Paolo e Cesare

Esordio in Serie A da sogno per Daniel Maldini. Il figlio e nipote d'arte subito in gol: ecco a distanza di quanti anni da Paolo e Cesare

Renato Panno

Il cognome Maldini e il Milan: un binomio impossibile da dividere. Alla prima da titolare in Serie A, Daniel ha messo a segno il gol del momentaneo 1-0 dando vita ad una storia bellissima. Dopo nonno Cesare e papà Paolo, questo cognome è andato nuovamente in gol in campionato. Il classe 2001 ha trovato il suo primo gol in Serie A a 13 anni e 179 giorni dall'ultimo del papà Paolo (v Atalanta nel marzo 2008) e a 60 anni e 22 giorni dall'ultimo del nonno Cesare (v Catania nel settembre 1961).