Milan-Crotone: Mandzukic, non è ancora il suo momento / Serie A News

Milan-Crotone, Mandzukic ancora in panchina

Non è arrivato ancora il momento di Mario Mandzukic. 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, si sofferma sulla scelta di Stefano Pioli di mandare il croato nuovamente in panchina. Dopo diversi mesi da svincolato gli serve ancora un po' di tempo per guadagnare la condizione migliore. E' probabile, però, che l'allenatore rossonero gli conceda qualche minuto a partita in corso.