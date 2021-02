Milan-Crotone, le due squadre non pareggiano da 8 partite / Serie A News

Milan-Crotone, il dato sui pareggi

Manca poco al fischio d’inizio del match tra Milan e Crotone, valido per la 21^ giornata di Serie A. Di fronte due squadre che lottano per obiettivi diversi: i rossoneri vogliono dare una risposta all’Inter, mentre i rossoblù puntano a raccogliere punti per abbandonare l’ultima piazza in classifica. Consultando le statistiche, sembra difficile che in questa sfida esca fuori un pareggio. Milan e Crotone, infatti, non pareggiano da otto partite di campionato: solamente la Sampdoria (11) attende il pareggio da più gare tra le squadre attualmente nella competizione. Zlatan Ibrahimovic a caccia dell’ennesimo traguardo >>>