Milan-Crotone: Ibrahimovic a caccia del 500° gol | Serie A News

Milan-Crotone: Ibrahimovic ha un altro record nel mirino

Zlatan Ibrahimovic giocherà con una motivazione speciale Milan-Crotone di oggi pomeriggio a ‘San Siro‘. Il centravanti rossonero, infatti, ha segnato finora 499 gol in 824 partite disputate in carriera con squadre di club. E, pertanto, come ricordato da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, dovesse segnare anche oggi contro i calabresi (mai affrontati in carriera) metterebbe a segno il suo gol numero 500.

Il gol del record, Ibrahimovic, avrebbe potuto già metterlo a segno la scorsa settimana a Bologna, ma si era fatto parare un rigore da Łukasz Skorupski. Ibrahimovic ci riproverà oggi, in Milan-Crotone, con tutta l’intenzione di riuscirci. Fin qui, l’attaccante nativo di Malmö ha segnato le sue caterve di reti tra Svezia, Olanda, Italia, Spagna, Francia, Inghilterra e Stati Uniti.

Ibrahimovic ha realizzato gol in quantità industriale con le maglie proprio del Malmö (18 gol in 47 gare), Ajax (48 in 110), Juventus (26 in 92), Inter (66 in 117), PSG (156 in 180), Manchester United (29 in 53) e Los Angeles Galaxy (53 in 58). Poi, ci sono quelli segnati con la maglia del Milan, il club dove, per sua stessa ammissione, si sente come se fosse a casa. Finora, Ibra ha realizzato 81 gol in 121 gare con i rossoneri.

Pertanto, gliene mancherebbero soltanto 19 per arrivare alla tripla cifra. Un traguardo storico, bellissimo. Magari da festeggiare l'anno prossimo, magari in Serie A ed in Champions League con il Diavolo.